Харьковчане добились первого успеха на сборе.
Фото: ФК Металлист 1925
09 февраля 2022, 13:03
Металлист 1925 одержал минимальную победу над польской Ресовией на тренировочном сборе у Турции, которая стала первой для команды.
Единственный гол на 4-й минуте поединка забил полузащитник харьковчан Ростислав Русин.
Металлист 1925 – Ресовия 1:0
Гол: Русин, 4.
Металлист 1925: Сидоренко (к), Эрраджи, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Русин, Эмере (Потимков Ю. 87), Коваленко И. (Батюшин 61), Дуруэке, Марлисон (Островский 67).
Ресовия: Пиндрох, Микулец, Кубович, Мроз, Краса, Вробел, Солжич, Адамски, Комор, Ярох, Строжик.
Предупреждения: Эрраджи – Кубович.
На 42-й минуте Марек Мроз (Ресовия) не реализовал пенальти.