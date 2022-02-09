Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Заря — Металлург Бекабад
09 февраля 2022, 16:54
В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к возобновлению сезона в УПЛ, луганская Заря сыграла вничью с Металлургом Бекабад.
Подопечные Виктора Скрипника уступали сопернику в два мяча, однако буквально перед финальным свистком сумели перевернуть ход противостояния благодаря голам на 89-й и 90-й минутах и добыть ничейный результат.
Обзор матча:
Заря — Металлург Бекабад 2:2
Голы: Алефиренко, 89, Абдулаев, 90 — ...,2, ..., 83