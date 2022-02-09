Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к возобновлению сезона в УПЛ, луганская Заря сыграла вничью с Металлургом Бекабад.

Подопечные Виктора Скрипника уступали сопернику в два мяча, однако буквально перед финальным свистком сумели перевернуть ход противостояния благодаря голам на 89-й и 90-й минутах и добыть ничейный результат.

Обзор матча:

Заря — Металлург Бекабад 2:2

Голы: Алефиренко, 89, Абдулаев, 90 — ...,2, ..., 83