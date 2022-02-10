Украина

Киевляне победили в финальном матче на втором сборе.

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции Динамо обыграло боснийский Широки Бриег со счетом 4:1.

В составе киевлян дубль оформил Николай Шаперенко, еще по голу забили Денис Гармаш и Виктор Цыганков, а гол престижа у боснийцев с пенальти забил Тончи Мужан.

Динамо – Широки Бриег 4:1

Голы: Шапаренко, 16 (пенальти), 81, Гармаш, 35, Цыканков, 47 – Мужан, 68 (пенальти).

Динамо (первый тайм): Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко (К), Гармаш, де Пена, Вербич, Антюх – Кулач.

Динамо (второй тайм): Бойко (Моргун, 82) – Кендзера, Боль, Бражко, Караваев – Сидорчук (К), Шапаренко (Шкурин, 82), Буяльский, Витиньо, Цыганков – Ванат.

Широки Бриег (стартовый состав): Мискич – Медич, Чульяк, Мужан, Благаич, Босанчич, Лукич, Бегич, Муса (К), Икич, Чавар.

Предупреждения: Сирота, Боль – Чавар.