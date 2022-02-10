Украина

Виновник ДТП сам явится в полицию для дачи показаний.

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев — Мартовое автомобиль насмерть сбил человека.



Как сообщает издание Українська Правда, ссылаясь на комментарии полиции Харьковской области, на месте преступления нашли номера 0018, которые зарегистрированы на машину из кортежа президента Металлиста Александра Ярославского.





Известно, что после ДТП в полицию позвонил мужчина, который признался, что стал участником аварии, и сам явится в отделение.



Сам Александр Ярославский заявил, что узнал о ДТП только утром 10 февраля.



"Я спал дома и утром только узнал об этом. Я не слежу за своими номерами. Почему новость появилась в СМИ? Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", — сказал Ярославский в комментарии МГ Объектив.