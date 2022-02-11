Украина

Наставник Вереса остался недоволен поражением команды в спарринге с боснийским клубом.

В одном из товарищеских матче ровненский Верес потерпел поражение от боснийского Вележа со счетом 2:3.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Не понял, для чего некоторые футболисты выходили на футбольное поле. Это касается как желания и самоотдачи, так и технических навыков. Сегодня был провальный первый тайм. Это удивило. Ведь до сих пор мы более или менее хорошо смотрелись.

До перерыва играли очень беззубо. Непонятно, как мы собирались выигрывать эту игру. Футболисты, вышедшие со стартовых минут должны были отыграть больше одного тайма. Но мне было стыдно за такую ​​игру. Потому приняли решение заменить всю команду в перерыве.

Во втором тайме у нас появилась какая-то идея на футбольном поле. Да, возможно, были технические ошибки, но появилась и какая-то идея. Мы должны подробно проанализировать этот матч и двигаться дальше – готовиться к следующим поединкам", — приводит слова Вирта официальный сайт Вереса.

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