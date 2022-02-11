Украина

Бразильский плеймейкер высказался о тренировочном сборе Шахтера.

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Педриньо поделился эмоциями от текущего тренировочного сбора, который проходит в рамках подготовки ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги.

"Для меня это первые сборы в таком формате, они очень сложные. Знаем, что важно для второй части чемпионата, и стараемся отработать моменты, в которых мы ошибались в прошлом году, чтобы не повторять этого. Также становимся лучше, ведь знаем, что можем хорошо завершить чемпионат. Тренировки меняются и становятся более интенсивными. Это нужно, чтобы вернуться еще сильнее".

"Тренер любит отрабатывать специфические составляющие игры и очень требователен. Но мы прибавляем не в одном аспекте, а во многих – так мы растем как игроки и как команда".

"Знаем, что после отпуска не всегда возвращаемся к работе в лучших кондициях, так как был длительный отдых. Мы провели хорошие матчи, и я верю, что дальше будем играть еще лучше. Это только начало".

"Давид Нерес и Винисиус Тобиас? Это два хороших футболиста и отличных друга. Они приехали, чтобы сделать Шахтер лучше, что создает для всех большую конкуренцию. Будем расти благодаря совместным действиям", — приводит слова Педриньо официальный сайт Шахтера.

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