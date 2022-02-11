Украина

Четыре игрока "горняков" не принимали участие в общей тренировке.

Шахтер продолжает подготовку к оставшейся части сезона в рамках тренировочного сбора в Турции.

В стане "горняков" было несколько игроков, которые не смогли принять участие в тренировочном занятии в общей группе.

Сергей Кривцов, Марлон, Алан Патрик и Манор Соломон занимались по индивидуальной программе.

Отметим, что уже завтра, 12 февраля, команда Роберто Де Дзерби проведет поединок против Шахтера из Караганды.

Напомним, что Александр Петраков посетил тренировку Шахтера на сборах.