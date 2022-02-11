Украина

Команда Юрия Калитвинцева забила два мяча во втором тайме.

Завершился очередной поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором житомирское Полесье встретилось с харьковским Металлистом.

Подопечные Юрия Калитвинцева отправили в ворота команды Александра Кучера два безответных мяча во втором тайме, которые принесли Полесью победный результат.

Авторами голов стали Козак и Морозко, благодаря которым житомирское Полесье стало триумфатором Winter Cup 2022, получив главный призовой фонд в 10 тысяч долларов.

Стоит отметить, что данный трофей стал первым для Полесья в новой истории клуба.

Полесье — Металлист 2:0

Голы: Козак, 79, Морозко, 90

Полесье (старт): Кудрык, Батагов, Гитченко, Власюк, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук, Будковский.

Металлист (старт): Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Давид.