Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием клуба УПЛ.

Днепр-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет очередной контрольный матч — против узбекистанского клуба Согдиана, представляющего город Джизак.

"Волки" на данный момент идут вторыми в турнирной таблице своего национального первенства.

Для команды Игора Йовичевича это будет второй из спаррингов, запланированных 12 февраля.

Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Ранее этим днем, Днепр-1 провел матч против боснийского Бораца.