Луганская Заря продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.

Очередным соперником "черно-белых" стал казахстанский Окжетпес. Украинская команда не сумел обыграть соперника, сыграв в ничью с подопечными Попкова.

Обзор матча:

 

Заря — Окжетпес 1:1

Голы: Гильерме, 9 — 23.

Заря: Жилкин (Сапутин, 46) — Абдуллаев, Алефиренко, Байрук, Дубко, Гильерме, Хлань (Нагнойный, 46), Скорко (Кочергин, 80), Смиян, Снурницын, Тлумак. 