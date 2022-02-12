Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского матча луганчан.
гильерме, заря луганск
12 февраля 2022, 15:10
Луганская Заря продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.
Очередным соперником "черно-белых" стал казахстанский Окжетпес. Украинская команда не сумел обыграть соперника, сыграв в ничью с подопечными Попкова.
Обзор матча:
Заря — Окжетпес 1:1
Голы: Гильерме, 9 — 23.
Заря: Жилкин (Сапутин, 46) — Абдуллаев, Алефиренко, Байрук, Дубко, Гильерме, Хлань (Нагнойный, 46), Скорко (Кочергин, 80), Смиян, Снурницын, Тлумак.