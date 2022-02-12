Украина

Луганчане переиграли крепкого соперника.

В рамках товарищеского матча на сборах в Турции луганская Заря обыграла датский Оденсе со счетом 3:2.

Команда Виктора Скрипника вышла на поле основным составом, так как часами ранее молодые игроки выступали против Окжетпеса.

На третьей минуте встречи Овусу вывел Зарю вперед, однако Оденсе, усилиями Джебали, сравнял счет на 24 минуте игры.

Во втором тайме датчане забили второй мяч — снова отличился Джебали. Но корректировки Виктора Скрипника сработали и привели к тому, что Заря забила второй и третий мячи. Отметились Хомченовский и Булеца.

Заря - Оденсе 3:2

Голы: Овусу, 3, Хомченовский, 61, Булеца, 76 – Джебали 24, 53,

Заря: Шевченко (Мацапура, 46), Булеца, Данченко, Гладкий (Шахаб, 60), Имереков, Жуниньо (Фаворов, 70), Хомченовский, Цвек, Раймонд Овусу, Вернидуб, Хлань (Алефиренко, 89).