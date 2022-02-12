Украина

Первый контрольный поединок в субботу победителя не выявил.

Очередной контрольный матч на сборах Заря завершила вничью с Окжетпесом из Казахстана.

Несмотря на то, что счет открыл Гильерме в дебюте встречи, сопернику Зари еще до перерыва удалось отыграться.

Заре предстоит в субботу провести еще один спарринг: в 15:00 по киевскому времени пролив датского Оденсе.

Заря — Окжетпес 1:1

Голы: Гильерме, 9 — 23.

Заря: Жилкин (Сапутин, 46) — Абдуллаев, Алефиренко, Байрук, Дубко, Гильерме, Хлань (Нагнойный, 46), Скорко (Кочергин, 80), Смиян, Снурницын, Тлумак.