Украина

Бразильский хавбек продолжит свою карьеру в Украине.

Экс-футболист РБ Зальцбург, Хоффенхайма и Аустрии Фелипе Пирес продолжит свою карьеру в СК Днепр-1.

Последним клубом бразильца был Морейренсе, откуда он и перебрался в состав украинского клуба. Контракт подписан на четыре года, а финансовые составляющие сделки не уточняются.

В текущем сезоне Пирес провел 23 матча за португальский коллектив во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом, а также отдав четыре голевые передачи.