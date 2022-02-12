Бразильский хавбек продолжит свою карьеру в Украине.
фелипе пирес, Getty images
12 февраля 2022, 20:24
Экс-футболист РБ Зальцбург, Хоффенхайма и Аустрии Фелипе Пирес продолжит свою карьеру в СК Днепр-1.
Последним клубом бразильца был Морейренсе, откуда он и перебрался в состав украинского клуба. Контракт подписан на четыре года, а финансовые составляющие сделки не уточняются.
В текущем сезоне Пирес провел 23 матча за португальский коллектив во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом, а также отдав четыре голевые передачи.