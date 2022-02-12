Украина

Подопечные Григорчука обыграли Верес в заключительном матче турнира.

Одесский Черноморец и ровненский Верес встретились в заключительном матче Winter Cup 2022, который проходит в Турции.

"Моряки" провели качественный поединок, доминировав на протяжении всего поединка и дважды сумели поразить ворота соперника. Тем не менее, под занавес поединка в штрафной соперника произошла неразбериха и после прострела Шестаков сумел затолкать мяч в ворота Паста.

В серии пенальти в составе Вереса Гончаренко не сумел переиграть Варакуту, а Шестаков пробил в штангу.

Верес — Черноморец 2:2 (2:4 по пенальти)

Голы: Мирошник, 45+1, Шестаков, 90 — Морозюк, 54, Цонев, 75 (пен.)

Верес: Когут — Маргарян, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Крейда (Петько, 64), Кучеров (Полюлях,63) , Г.Пасич (Гечев, 64), Панасенко (Шестаков, 63), Дахновский, Сергийчук (Гайдучик, 46)

Черноморец: Паст (Варакута, 90+1) — Брагару, Мартинович, Вандерсон, Морозюк (Штогрин, 83) — Ванцаш, Кузык, Кравченко, Цитаишвили (Путря, 83), — Цонев, Петков (Бобко, 46)