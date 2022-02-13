Действующие чемпионы Украины завершают процесс подготовки к возобновлению сезона.
фото ФК Динамо Киев
13 февраля 2022, 10:40
Киевское Динамо получило непродолжительный отпуск по возвращении в столицу Украины после второго тренировочного сбора в Турции, и уже готово отправиться на заключительный этап подготовки к старту заключительной части сезона украинской Премьер-лиги.
На сбор в Турции Динамо Киев отправилось в следующем составе:
Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;
Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Александр Тымчик, Александр Сирота, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Артем Боль, Илья Забарный, Александр Караваев.
Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Владимир Бражко, Александр Яцик.
Нападающие: Артем Беседин, Владислав Кулач, Илья Шкурин, Владислав Ванат.
Отметим, что Мирча Луческу решил приобщить к процессу подготовки основной команды голкипера Руслана Нещерета, который восстановился от повреждения носа, однако своего места в составе делегации не получил полузащитник Владимир Шепелев. Вместо него румынский специалист пригласил капитана юношеской команды Александра Яцика.
Третья часть сборов для "бело-синих" начнется с поединка против сербской Инджии, который состоится 13 февраля, начало в 16:00 по киевскому времени.