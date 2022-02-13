Украина

Вингер подписал с "горняками" новое соглашение.

Донецкий Шахтер объявил о продлении контракта с вингером Михаилом Мудриком, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение молодого футболиста с "горняками" рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Напомним, Михаил Мудрик выступает за Шахтер с 2016 года, а за основную команду дебютировал в октябре 2018 года.

В текущем сезоне на его счету 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал 7 ассистов.