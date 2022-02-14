Стартовала продажа билетов на центральный матч 25-го тура УПЛ.
динамо - шахтер, фото упл
14 февраля 2022, 13:56
Киевское Динамо и донецкий Шахтер сойдутся в очной встрече 16 апреля в рамках 25-го тура Украинский Премьер-Лиги.
Стартовая предварительная продажа билетов на это поединок. Билеты категории Стандарт варьируются в цене от 50 до 300 гривен.
Отметим, что в сезоне 2021/22 у "горняков" продолжает действовать динамическая политика цен — в день игры цена билетов будет максимально высокой.
Продажа билетов будет проходить в несколько этапов, а о свободной продаже пропусков на матч будет объявлено позже.
Все билеты на матч именные — это означает, что каждый болельщик должен иметь при себе удостоверение личности.
Также сообщается, что на игру можно попасть при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата вакцинации или справки о выздоровлении.
Встреча состоится на НСК Олимпийском. Старт матча запланирован на 20:00 по киевскому времени.