Украина

Стартовала продажа билетов на центральный матч 25-го тура УПЛ.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сойдутся в очной встрече 16 апреля в рамках 25-го тура Украинский Премьер-Лиги.

Стартовая предварительная продажа билетов на это поединок. Билеты категории Стандарт варьируются в цене от 50 до 300 гривен.

Отметим, что в сезоне 2021/22 у "горняков" продолжает действовать динамическая политика цен — в день игры цена билетов будет максимально высокой.

Продажа билетов будет проходить в несколько этапов, а о свободной продаже пропусков на матч будет объявлено позже.

Все билеты на матч именные — это означает, что каждый болельщик должен иметь при себе удостоверение личности.

Также сообщается, что на игру можно попасть при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата вакцинации или справки о выздоровлении.

Встреча состоится на НСК Олимпийском. Старт матча запланирован на 20:00 по киевскому времени.