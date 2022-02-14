Украина

Капитан киевлян поделился мнением о юношеской команде своего клуба.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал выступления юношенской команды столичного клуба.

Капитан "бело-синих" считает, что нынешнее поколение имеет все шансы заявить о себе во взрослом футболе.

"Конечно, мы смотрели игру с Депортиво. Собрались вшестером, переживали за наших ребят. Видно было, что на ребятах сказалась длительная пауза, но молодцы — проявили характер и сумели пройти дальше.

Яцык? Не в моей компетенции его оценивать. Мое мнение — хороший парень по футбольным данным. Все зависит только от него, как он будет слушать тренеров. У него есть все данные, чтобы выйти на новый уровень.

В Динамо очень хорошая молодежь. Не хочется, конечно, сейчас дифирамбы петь — важно, чтобы все было постепенно и равномерно. У наших ребят есть будущее, тем более есть кого слушать — Мистер всегда подсказывает и показывает, где нужно сыграть, как нужно сыграть", — приводит слова Сидорчука официальный сайт Динамо.

Ранее стал известен соперник Динамо U-19 в юношенской Лиге чемпионов.