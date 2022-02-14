Харьковский Металлист 1925 провел очередной товарищеский матч в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора.

Соперником стал пятый клуб чемпионата Армении Алашкерт. Украинский коллектив сумел переиграть оппонента, который на дубль Габелка сумел ответить лишь одним забитым мячом. 

Металлист 1925 - Алашкерт 2:1

Голы: Габелок, 73, 78 — ...

Металлист 1925: Шелихов — Жичиков, Тачук (Брук, 81), Безуглый, Шершень — Габелок, Дерек (Потимков, 63), Кравченко, Задерака — Ременюк, Марлисон

Удаление: Ткачук, 81