Габелок сумел отметиться дублем в матче с армянским клубом.
фото металлист 1925
14 февраля 2022, 16:09
Харьковский Металлист 1925 провел очередной товарищеский матч в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора.
Соперником стал пятый клуб чемпионата Армении Алашкерт. Украинский коллектив сумел переиграть оппонента, который на дубль Габелка сумел ответить лишь одним забитым мячом.
Металлист 1925 - Алашкерт 2:1
Голы: Габелок, 73, 78 — ...
Металлист 1925: Шелихов — Жичиков, Тачук (Брук, 81), Безуглый, Шершень — Габелок, Дерек (Потимков, 63), Кравченко, Задерака — Ременюк, Марлисон
Удаление: Ткачук, 81