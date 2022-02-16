Украина

Луганчане сыграли очередной поединок в Турции.

В рамках товарищеского матча на учебно-подготовительных сборах в Турции луганская Заря

Счет в матче открыли игроки Бунедкора на 25 минуте встречи. Однако во втором тайме Заря отыгралась усилиями Владислава Кабаева. На последней компенсированной минуте луганчане вырвали победу благодаря точному удару от Дениса Фаворова.

Напомним, в первом матче среды "черно-белые" разгромили сербский Железничар.

Заря - Бунедкор (Узбекистан) 2:1

Голы: Кабаев, 61, Фаворов, 90 — Олимжонов, 25

Заря: Мацапура, Булеца, Данченко, Фаворов, Имереков, Жуниньо, Кабаев, Хомченовский, Цвек, Назарина, Раймонд Овусу.