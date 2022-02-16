Украина

Первый контрольный матч среды закончился уверенной победой над сербами.

В первом спарринге среды Заря без проблем разобралась с Железничаром (Панчево).

Несмотря на ничью после первого тайма, после перырыва Заря поразила ворота сербов еще три мяча.

В 16:30 Заря встретится с Бунедкором из Узбекистана.

Заря — Железничар 4:1

Голы: Алибеков, 33, 63, Алиференко, 61, Нагнойный, 68 — 45+1.

Заря (стартовый состав): Жилкин — Скорко, Дубко, Алибеков, Снурницын, Смиян, Нагнойный, Хлань, Алиференко, Байрук, Абдуллаев.