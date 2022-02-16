Команда УПЛ сыграла с представителем Первой лиги.
ФОТО ФК КРИВБАСС
16 февраля 2022, 18:56
В рамках товарищеского матча Кривбасс с минимальным счетом уступил Ингульцу (0:1).
Поединок состоялся в турецком городе Белек. Единственный мяч, принесший победу Ингульцу, на свой счет записал Мандриченко на 69 минуте.
Ранее сообщалось, что Ингулец на сборах уступил Динамо Батуми.
Кривбасс — Ингулец 0:1
Гол: Мандриченко, 69
Кривбас: Сарнавский (Льопка, 46), Татарков (Малиновский, 46), Семенихин (Семенов, 46), Бухал (Заименко, 46), Горват (Мостовой, 46), Николашин (Приходько, 46), Рябов (Панов, 46; Мусолитин, 76), Полонский (Кораблин, 46), Пятов (Яровой, 46), Васин (Щедрый, 46), Дебелко (Хобленко, 46; Виливальд, 83).
Інгулец: Кучер, Поспелов, Салем, Смоляков, Головкин, Коробенко, Яго, Цуркан, Майкл Гопей, Баланюк, Мандриченко.