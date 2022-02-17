Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

Очередной контрольный поединок на сборах ковалевский Колос проведет против грузинского Самгурали из города Цхалтубо.

В прошлом сезоне Лиги Эровнули соперник "бело-черных" занял итоговую седьмую строчку в турнирной таблице.

Матч состоится 17 февраля в 10:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Отметим, что несколькими днями ранее ковалевский Колос покинули сразу двое футболистов.