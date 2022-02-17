Украина

Команды провели товарищескую игру на сборах.

В рамках товарищеского матча на сборах в Турции Александрия расписала мировую с новичком чемпионата Казахстана Аксу (2:2).

За украинскую команду двумя голами отличился Александр Демченко на 33 и 36 минутах. Аксу, которым управляет украинский тренер Руслан Костышин, забивал на 23 и 63 минутах.

Александрия — Аксу (Казахстан) 2:2

Голы: Демченко, 33, 36 — Марусич, 23, Тунгышбаев, 63

Александрия: Билык, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Демченко, Калюжный, Дрышлюк, Калитвинцев, Третьяков, Устименко.

Аксу: Кучеренко, Гаджибеков, Обилор, Жаксыбаев, Жыргалбек-уулу, Бакаев, Каиркенов, Кулжанов, Какимов, Тунгышбаев, Марусич