Украина

Команда Сергея Лавриненко сразилась с польским клубом.

В рамках заключительного товарищеского матча на сборах Ингулец расписал мировую ничью с польским Видзевом (1:1).

На 57 минуте Видзев вышел вперед после того, как один из футболистов затолкал мяч в ворота после углового. Сравнял счет Ингулец на 59 минуте. Зимний новичок клуба Родни Антви прицельно пробил с близкого расстояния.

Отметим, что Ингулец сыграет против киевского Динамо первом матче после возобновления чемпионата. Игра состоится 26 февраля в Киеве.

Ингулец — Видзев 1:1

Голы: Антви, 59, — ?, 57