Украина

Полузащитник "горняков" высказался о бразильском новичке команды.

Шахтер в зимнее трансферное окно подписал крайнего полузащитника амстердамского Аякса Давида Нереса, переход которого обошелся "горянкам" в 12 миллионов евро (+4 миллиона евро в качестве бонусов).

Опорный полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко высказался о своем новоиспеченном одноклубнике.

"Давид Нерес, можно сказать, уже опытный футболист. Его взяли под результат, поэтому, думаю, ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться в команде, знакомиться с партнерами, чтобы с самого начала сезона приносить результат", — заявил Степаненко в интервью YouTube-каналу Шахтер.

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