Украина

"Горняки" не оставили шансов сопернику в товарищеском матче.

Донецкий Шахтер завершил еще один товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Подопечные Роберто Де Дзерби без проблем обыграли Астану, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Следующий свой матч дончане проведут против Риги 19 февраля в 16:00 по киевскому времени.

Шахтер - Астана 3:0

Голы: Мудрик, 2, Тете, 89, Нерес, 90

Шахтер: Трубин (Пятов, 46) — Додо, Витао, Матвиенко, Тобиас (Бондаренко , 83) — Майкон, Степаненко (Педриньо, 71), Тете, Мудрик, — Судаков (Нерес, 46), Мораес.