Украина

Футболист оценил победу над Астаной.

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал поединок против Астаны на сборах в Турции (3:0).

"Голевой пас от Трубина — это не случайность. Я неоднократно видел, как Толя отрабатывал такие моменты, и мы с ним тоже о них неоднократно разговаривали. Это не спонтанный эпизод, а наигранный, который мы отрабатывали.

Прогрессировать получается в первую очередь потому, что я слушаю Мистера и опытных футболистов нашей команды. Хорошие сборы, которые подходят к концу, хорошие тренировки, в том числе и индивидуальные. То, что на поле, – плод всей этой работы.

Что касается функциональной готовности, то, думаю, кондиции команда набрала примерно на 90 процентов и уже к первой игре в УПЛ мы будем готовы", — сказал Мудрик.

Видео забитых голов и обзор матча Шахтер — Астана можно смотреть на Football.ua.