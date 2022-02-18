Украина

Футболист перебрался в чемпионат Польши.

Вингер полтавский Ворсклы бразилец Луизао перешел в польский Радомяк Радом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист подписал с Радомяком контракт до лета 2025 года.

Отметим, что Луизао в прошлом сезоне выступал в аренде за Байю, однако клуб из бразильской Серии А принял решение досрочно ее прервать.

Что касается Радомяка, то на данный момент клуб, который только вышел из Первой лиги в Экстракласу, занимает четвертое место в турнирной таблице.

За Ворсклу Луизао сыграл 36 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.