Футболист перебрался в чемпионат Польши.
Луизао, Радомяк
18 февраля 2022, 21:55
Вингер полтавский Ворсклы бразилец Луизао перешел в польский Радомяк Радом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
23-летний футболист подписал с Радомяком контракт до лета 2025 года.
Отметим, что Луизао в прошлом сезоне выступал в аренде за Байю, однако клуб из бразильской Серии А принял решение досрочно ее прервать.
Что касается Радомяка, то на данный момент клуб, который только вышел из Первой лиги в Экстракласу, занимает четвертое место в турнирной таблице.
За Ворсклу Луизао сыграл 36 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.