Украина 18 февраля 2022, 21:52 Черноморец объявил о подписании футболиста сборной Канады Экс-футболист Мидтьюлланда стал очередным новичком одесситов. джеймс против сапаты, getty images 18 февраля 2022, 21:52 Защитник Вайле и сборной Канады Манджрекар Джеймс стал очередным зимним новичком Черноморца. Условия трансфера и подписанного контракта пока не известны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Chornomorets Odessa (@chernomoretsfc) Футболист присоединился к Вайле из Мидтьюлланда летом 2021 года и за это время сыграл 16 матчей за свой клуб во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Ранее трансферную политику Черноморца прокомментировал наставник команды Роман Григорчук. Люди Манджрекар Джеймс Команды Черноморец Источники ФК Черноморец (Одесса) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте