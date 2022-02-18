Украина

Экс-футболист Мидтьюлланда стал очередным новичком одесситов.

Защитник Вайле и сборной Канады Манджрекар Джеймс стал очередным зимним новичком Черноморца.

Условия трансфера и подписанного контракта пока не известны.

Футболист присоединился к Вайле из Мидтьюлланда летом 2021 года и за это время сыграл 16 матчей за свой клуб во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее трансферную политику Черноморца прокомментировал наставник команды Роман Григорчук.