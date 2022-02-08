Наставник Черноморца высказался о поражении от Полесья в матче Winter Cup 2022.
Роман Григорчук, Фк Черноморец Одесса
08 февраля 2022, 00:57
В рамках товарищеского турнира Winter Cup 2022 житомирское Полесье одержало победу над одесским Черноморцем по итогам послематчевой серии пенальти.
Главный тренер Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями от результата данного противостояния, а также затронул кадровый вопрос своей команды.
"Вообще ничего не чувствовал [во время серии пенальти]. Был злым на то, что мы пропустили в конце".
"В чем причина пропущенного мяча в концовке? Не знаю, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется".
"В моменте с голом Цитаишвили сыгранно было отлично. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площади соперника".
"Комплектация Черноморца еще продолжается. Нам нужно еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся ли нм их взять. Это вопрос непростой", — сказал Григорчук в эфире ТК Футбол 1.
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