Украина

Днепровский коллектив завершает подготовку к возобновлению сезона.

Уже в следующую пятницу мы станем свидетелями возвращения украинской Премьер-лиги, поэтому ее команды-участницы завершают последние приготовления перед возобновлением официальных матчей.

Днепровский Днепр-1 основательно поработал на трансферном рынке за время зимнего окна переходов, поэтому клубу пришлось дополнительно поработать над заявкой новоприбывших футболистов на турнир.

В итоге, защитник Роман Вантух, арендованный у киевского Динамо, получил 47 номер на футболку, Габриэль Бузанелло, арендованный у бразильского Шапекоэнсе, будет выступать под №6, нападающий Фелипе Пирес, перешедший из португальского Морейренсе, возьмет №10, а экс-футболист испанского Алькоркона Марк Гуаль в Украине начнет играть под №28.

Кроме того, полузащитник Днепра-1 Игорь Когут решил вернуть на свою футболку №25.

Напомним, что днепряне начнут вторую часть сезона с домашнего поединка против черниговской Десны 27 февраля, в 17:00 по киевскому времени.