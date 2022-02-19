Украина

Защитник Шахтера высказался о крупной победе своей команды в товарищеском матче.

В очередном товарищеском матче донецкий Шахтер без проблем переиграл Астану, отгрузив в ворота соперника три безответных мяча.

Защитник "горняков" Витао высказался о победе своей команды, проанализировав ход поединка.

"Отличный результат. Команда довольна, что мы не пропустили и сумели при этом забить трижды. Мы всегда стараемся вносить в игру те моменты, которые отрабатываем на тренировках.

Думаю, в итоговом счете больше нашей заслуши. Астана — очень сильный и квалифицированный соперник. У нас было несколько вариантов как сыграть, в итоге мы выбрали верный, что и видно на табло", — приводит слова футболиста официальный сайт Шахтера.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Астана.