Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча с участием украинского клуба.

В субботу, 19 февраля, донецкий Шахтер проведет очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником команды Роберто Де Дзерби станет Рига из Латвии. По итогам минувшего сезона соперники заняла четвертое место в чемпионате своей страны, уступив РФШ 16 очков.

Начало матча в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Напомним, что накануне донецкий Шахтер обыграл казахстанскую Астану (3:0).