Украина

Специалист оценил пользу от сборов Металлиста-1925.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал прошедшие учебно-тренировочные сборы.

"Всю запланированную работу выполнили. Сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, подходим в хорошей форме к чемпионату.

Очень много людей выпадало из-за травм. Надо было давать кому два, кому три дня отдыха. А игроков на этих позициях не было. Приходилось некоторым играть на несвойственных позициях. Но расширение кругозора и понимания игры, думаю, это неплохо.

Есть надежда, что для всех ребят обойдется. Это не считая тех, кто долго пропустит – Дмитренко, Пономарь", — сказал Кривенцов.

Металлист 1925 в рамках 19 тура УПЛ сыграет против донецкого Шахтера. Матч состоится 26 февраля в Харькове и начнется в 17:00.

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