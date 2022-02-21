Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

Заключительный контрольный поединок на сборах киевское Динамо проведет против латвийской РФШ из Риги.

В прошлом сезоне Высшей Лиги Латвии соперник "бело-синих" занял стал чемпионом своей страны.

Матч состоится 21 февраля в 11:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Отметим, что несколькими днями ранее киевское Динамо расписало мировую с узбекистанским Пахтакором.