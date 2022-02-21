Украина

Киевляне сумели переломить ход поединка в свою пользу.

Киевское Динамо провело заключительный товарищеский матч на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции.

Коллектив Мирчи Луческу добился волевой победы на латвийским РФШ, переломив ход поединка усилиями Ваната и Шапаренко. Теперь киевляне вернутся в Киев, где будут готовиться непосредственно к второй части чемпионата Украины, который возобновится для столичного клуба матче против Ингульца.

Динамо Киев — РФШ 2:1

Голы: Ванат, 65, Шапаренко, 67 — Мареш, 21

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) — Дубинчак (Караваев, 46), Забарный, Сирота (Попов, 84), Кендзера — Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 77), Шапаренко, Де Пена (Витиньо, 46), Цыганков — Беседин (Ванат, 46 (Шкурин, 72) )

Предупреждения: Забарный, Кендзера, Шапаренко — Куадио.