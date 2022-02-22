Украина

Бразилец прокомментировал ситуацию в стране.

Бывший вингер донецкого Шахтера Дуглас Коста, ныне выступающий за Лос-Анджелес Гэлакси из США, переживает за ситуацию сложившуюся в Украине.

"Украина в моем сердце. Это сердце сейчас разбивается. Мне очень жаль, потому что эта страна дала мне многое. Возможность играть в Лиге чемпионов. Возможность изменить жизнь моей семьи. Так что есть чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня.

У меня хорошие воспоминания. Вот где моя жизнь начала меняться. В Украине я начал встречаться с важными людьми. Когда я попал туда, я был молод. Я играл в футбол всего пять лет. Потом я стал известен, играл в Баварии, Ювентусе. Но все началось в Украине.

Это политический вопрос, и мы, играющие, недостаточно информированы. Мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь, но это не зависит от нас. Мы не можем изменить все. Мы не можем остановить войну только потому, что мы знамениты. Правда в том, что все меняется. И я надеюсь, что Украина вернется к тому, что было раньше", — цитирует Косту Los Angeles Times