Украина

Гравець збіної України прокоментував останні події.

Захисник сбірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко не залишився осторонь останніх подій.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку.

На фото — моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.

Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", — написав Зінченко в Instagram.

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