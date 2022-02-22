Украина

Наставник Зари подвел итоги зимних сборов своей команды.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал завершение учебно-тренировочных сборов своей команды.

Напомним, за время тренировок в Турции Заря провела девять товарищеских матчей, пять из которых выиграла, а также по два раза сыграла вничью и проиграла.

"Сборы есть сборы. Все было нормально, ребята выдержали нагрузки. Результат нашей работы покажут первые официальные игры. Очень доволен тем, как провели сборы и главное, что обошлись без серьезных травм.

Новички и молодые футболисты меня очень порадовали. Все показали свое стремление к развитию и прогрессу. Увеличилась конкуренция в команде, есть из кого выбирать. Повторюсь, все покажут официальные матчи.

Кроме Назарины у нас нет футболистов, которые пропустят игру с Минаем. У Егора перебор карточек, а все остальные здоровы и находятся в строю. Будем выполнять поставленные цели", — приводит слова специалиста официальный сайт Зари.

Отметим, что матч между Минаем и Зарей состоится в пятницу, 25 февраля в 14:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.