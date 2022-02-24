Легіонери записали відеозвернення зі столичного готелю.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
24 февраля 2022, 13:59
Латиноамериканські легіонери Шахтаря і Динамо записали звернення до влади Бразилії з проханням допомогти їм покинути територію України, повідомляє Maisfutebol.
Після початку повномасштабного нападу на Україну футболістів доставили в один з київських готелів. Гравці відчувають себе покинутими і не знають, що їм робити далі.
Звернення на своїй сторінці в Instagram опублікував Давід Нерес. На відео можна помітити бразильців Шахтаря Педріньйо, Вітао, Додо, Маркоса Антоніо, Марлона, Фернандо, Майкона, а також Карлоса де Пену і Вітіньйо з Динамо.
Нагадаємо, раніше УПЛ призупинила чемпіонат України у зв’язку із запровадженням воєнного стану.