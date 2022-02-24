Украина

Легіонери записали відеозвернення зі столичного готелю.

Латиноамериканські легіонери Шахтаря і Динамо записали звернення до влади Бразилії з проханням допомогти їм покинути територію України, повідомляє Maisfutebol.

Після початку повномасштабного нападу на Україну футболістів доставили в один з київських готелів. Гравці відчувають себе покинутими і не знають, що їм робити далі.

Звернення на своїй сторінці в Instagram опублікував Давід Нерес. На відео можна помітити бразильців Шахтаря Педріньйо, Вітао, Додо, Маркоса Антоніо, Марлона, Фернандо, Майкона, а також Карлоса де Пену і Вітіньйо з Динамо.

Нагадаємо, раніше УПЛ призупинила чемпіонат України у зв’язку із запровадженням воєнного стану.