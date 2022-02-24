Украина

Футболіст висловився після нападу Росії.

Захисник Зеніту Ярослав Ракицький відреагував на повномасштабний напад Росії на Україну.

"Я – Українець! Україні Мир! Стоп війні!" – написав Ракицький на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Ракицький приєднався до Зеніту в січні 2019 року з донецького Шахтаря. Центрбек також повідомляв про припинення виступів за збірну України.

Раніше стало відомо, що УЄФА має намір позбавити Санкт-Петербург права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.