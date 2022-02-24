Украина 24 февраля 2022, 14:58 Ракицький: Я — українець. Стоп війні! Футболіст висловився після нападу Росії. Ярослав Ракицький, Getty Images 24 февраля 2022, 14:58 Захисник Зеніту Ярослав Ракицький відреагував на повномасштабний напад Росії на Україну. "Я – Українець! Україні Мир! Стоп війні!" – написав Ракицький на своїй сторінці в Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) Нагадаємо, що Ракицький приєднався до Зеніту в січні 2019 року з донецького Шахтаря. Центрбек також повідомляв про припинення виступів за збірну України. Раніше стало відомо, що УЄФА має намір позбавити Санкт-Петербург права на проведення фіналу Ліги чемпіонів. Люди Ярослав Ракицкий Команды Зенит Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте