Украина

Українець знов виступив зі зверненням до світу.

Український нападник Артем Кравець у сторіс свого Instagram звернувся до світової спільноти на фоні вторгнення ворожих військ на трериторію незалежної України.

"Путін зараз вбиває нашу країну, наших людей, наші сім'ї. Світ, будь ласка, зупини його. Нам потрібні ваші пости, репости, підтримка.

Кожен повинен знати, що в Україні велике лихо. Путін – вбивця, другий Гітлер. Люди з усіх країн. Пишіть про це, будь ласка", — написал Кравец.