Українець знов виступив зі зверненням до світу.
Артем Кравець
24 февраля 2022, 18:22
Український нападник Артем Кравець у сторіс свого Instagram звернувся до світової спільноти на фоні вторгнення ворожих військ на трериторію незалежної України.
"Путін зараз вбиває нашу країну, наших людей, наші сім'ї. Світ, будь ласка, зупини його. Нам потрібні ваші пости, репости, підтримка.
Кожен повинен знати, що в Україні велике лихо. Путін – вбивця, другий Гітлер. Люди з усіх країн. Пишіть про це, будь ласка", — написал Кравец.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!