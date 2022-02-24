Украина

Телеканал виступив з чіткою позицією.

Телеканал Setanta Sports виступив із заявою про те, що перестає транслювати матчі російських клубів після військового вторгнення РФ до України.

"25 лютого матч між Бетісом і Зенітом із Санкт-Петербурга не транслюватиметься у прямому ефірі Setanta Sports.

На підтримку України під час цього матчу на телеканалі adjarasport.tv та онлайн-платформі setantasports.com прозвучить національний гімн України", — пишеться у заяві на сайті холдингу Adjara Group.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!