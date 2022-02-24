Украина

Гравець прокоментував останні події.

Колишній півзахисник збірної України, Баварії та інших клубів Анатолій Тимощук написав пост в Instagram-акаунті.

"Нам потрібен мир. Заради наших дітей та батьків, заради життя на землі", — написав гравець.

Нагадаємо, що Анатолій Тимощук з 2017 року працює в РФ.

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