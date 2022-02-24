Украина

Український спеціаліст не залишився осторонь подій в Україні.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров висловився на військову агресію до України зі сторони РФ.

"Не можу знайти слів, щоб висловити своє обурення щодо вбивчих дій ворога моєї рідної країни. Для мене це не просто Батьківщина — для мене це найкраща країна.

Де б я не грав та не працював, завжди був серцем з Україною. Сьогодні, перебуваючи далеко від Батьківщини, я не можу стримати свого гніву. Росіє, що ти коїш? Схаменись!", — сказав Ребров у коментарі Команда 1.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!