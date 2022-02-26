Украина

Гравець складно переносить останні події.

Півзаисник збірної України Роман Безус зізнався, що дуже складно переносить війну в Україні, яку розпочала рф проти української армії та народу.

"Я ніколи не відчував себе таким слабким. Завжди я чув: чоловіки не плачуть. Я плачу другий день. Молюсь і плачу. Усе тремтить всередині мене: моя сім’я і друзі, їх діти, родичі й знайомі. І я не можу їм допомогти.

Я просто плачу і молюсь. І телефон із рук не відпускаю. Якісь пости я виставляю й щось шукаю. Напевне спокій, але його нема. Сьогодні гімн співали, і він був зі сльозами. Ніколи не давався він мені так важко, бо спів перебивали сльози.

Пишаюсь, що я українець. Й героїв наших не забудь ніколи. Я вдячний всім, хто Україні допомагає. Хто землю нашу боронить, хто молиться за Україну, хто не байдужий. І бажаю, щоб були спокійні ночі. А я буду молитися, вірити, плакати", — зізнався гравець в Instagram.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!