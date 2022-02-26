Украина

Гравець підтримав народ у складний час.

Екс-нападний збірної України Артем Милевський підтримав Україну, яка страждає від війського нападу з боку окупантів рф.

"Зупиніться. Це просто жесть. Молюся за Україну", — написав у своєму Instagram Милевський.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!