Украина

Українець написав заяву до Прем'єр-міністра Великобританії.

Захисник збірної України Віталій Миколенко закликав Прем'єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона та інших політиків переконати Кіпр та Угорщину прийняти санкції до країни агресора.

"Містер Джонсон! Шановні члени Палати лордів і Палати громад!

Ви краще за всіх знаєте, що найближчими годинами і днями будуть вирішені доля України, безпека кордонів Європи та майбутнє континенту.

Українці щиро вдячні вам за підтримку та сприяння рішучим крокам ЄС для припинення військової агресії Путіна.

Я закликаю вас переконати прем’єр-міністра Угорщини та уряд Кіпру ТЕРМІНОВО підтримати звернення до керівництва Європейської Ради та Європейської Комісії щодо санкцій:

- відключення Росії від SWIFT і повне блокування російських банків;

- закриття європейського простору для російської авіації;

- заморожування та конфіскація майна російських олігархів на користь зруйнованої інфраструктури в Україні;

- відключення російських компаній від MSCI;

- остаточне припинення "Північного потоку-2";

- відмова купувати нафту, газ і вугілля з Росії;

- санкції проти Путіна і Лаврова.

- Від швидкості прийняття рішень залежить майбутнє України та всього цивілізованого світу", — написав в Instagram футболіст.