Українець написав заяву до Прем'єр-міністра Великобританії.
Віталій Миколенко, Getty Images
26 февраля 2022, 09:22
Захисник збірної України Віталій Миколенко закликав Прем'єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона та інших політиків переконати Кіпр та Угорщину прийняти санкції до країни агресора.
"Містер Джонсон! Шановні члени Палати лордів і Палати громад!
Ви краще за всіх знаєте, що найближчими годинами і днями будуть вирішені доля України, безпека кордонів Європи та майбутнє континенту.
Українці щиро вдячні вам за підтримку та сприяння рішучим крокам ЄС для припинення військової агресії Путіна.
Я закликаю вас переконати прем’єр-міністра Угорщини та уряд Кіпру ТЕРМІНОВО підтримати звернення до керівництва Європейської Ради та Європейської Комісії щодо санкцій:
- - відключення Росії від SWIFT і повне блокування російських банків;
- - закриття європейського простору для російської авіації;
- - заморожування та конфіскація майна російських олігархів на користь зруйнованої інфраструктури в Україні;
- - відключення російських компаній від MSCI;
- - остаточне припинення "Північного потоку-2";
- - відмова купувати нафту, газ і вугілля з Росії;
- - санкції проти Путіна і Лаврова.
- Від швидкості прийняття рішень залежить майбутнє України та всього цивілізованого світу", — написав в Instagram футболіст.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!