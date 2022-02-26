Гравець розповів про ситуацію, у якій зараз опинився.
Карлос де Пена. Getty Images
26 февраля 2022, 11:55
Уругвайський легіонер київського Динамо Карлос де Пена розповів, що опинився у скрутній ситуації та не може добратися до кордону.
"Дякую всім за повідомлення та позитивні емоції! Реальність така, що ми втомилися. Їжа та вода закінчуються.
Ми не можемо виїхати з Києва, ми й досі не можемо знайти спосіб дістатися до кордону. Просимо допомоги, будь ласка", — написав де Пена.
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