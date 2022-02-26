Украина

Гравець розповів про ситуацію, у якій зараз опинився.

Уругвайський легіонер київського Динамо Карлос де Пена розповів, що опинився у скрутній ситуації та не може добратися до кордону.

"Дякую всім за повідомлення та позитивні емоції! Реальність така, що ми втомилися. Їжа та вода закінчуються.

Ми не можемо виїхати з Києва, ми й досі не можемо знайти спосіб дістатися до кордону. Просимо допомоги, будь ласка", — написав де Пена.

Muchas gracias por los mensajes y las energias positivas!

La realidad es que estamos cansados. Se está acabando el agua y la comida.

No estamos pudiendo salir de kiev, seguimos sin encontrar la manera de llegar a la frontera.

Pedimos ayuda por favor!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Carlos de Pena (@carlosdepena) February 25, 2022